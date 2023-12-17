США отправили авианосную ударную группу в Аденский пролив из-за атак хуситов

Пентагон недавно направил авианосную ударную группу в Аденский залив в свете последних нападений правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» (хуситы) на корабли в Красном море. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на неназванных чиновников.

По словам одного из них, авианосная ударная группа во главе с авианосцем Dwight D. Eisenhower была «в последние дни» переброшена из Персидского залива в Аденский залив у побережья Йемена, чтобы «поддержать потенциальный ответ» Соединенных Штатов на атаки хуситов.

Один из неназванных чиновников рассказал Politico, что американские военные также предоставили командирам возможность «нанести удар по хуситам».

15 декабря сообщалось, что хуситы атаковали два контейнеровоза в Красном море.

До этого государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон намерен предпринимать активные попытки сдерживания любой возможной агрессии против Израиля.

Ранее хуситы заявили об ударе беспилотником по судну датской Maersk.