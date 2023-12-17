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Армия Израиля нашла три тоннеля ХАМАС у здания школы при ООН

ЦАХАЛ: три тоннеля ХАМАС обнаружены у здания школы при ООН в Газе

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Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила три тоннеля палестинского движения ХАМАС у школы Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным ЦАХАЛ, в здании недалеко от школы военные нашли детали для изготовления ракет.

«Возле школы БАПОР были обнаружены три шахты террористических тоннелей», — говорится в посте.

ЦАХАЛ также отметил, что в ходе рейда на оперативный центр в районе Шеджайя города Газа было найдено оружие и взрывные устройства, среди которых автоматы АК-47 и гранаты.

Отмечается, что военные также обнаружили 15-метровый тоннель, из которого ХАМАС ранее осуществлял нападения на войска, и уничтожили его с помощью самолета ВВС Соединенных Шатов.

15 декабря советник президента США Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что дни лидера ХАМАС Яхьи Синвара сочтены.

До этого в Израиле назвали сроки победы над ХАМАС.

Ранее политолог назвал причину обострения палестино-израильского конфликта.

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