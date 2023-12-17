Армия Израиля нашла три тоннеля ХАМАС у здания школы при ООН

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила три тоннеля палестинского движения ХАМАС у школы Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
По данным ЦАХАЛ, в здании недалеко от школы военные нашли детали для изготовления ракет.
«Возле школы БАПОР были обнаружены три шахты террористических тоннелей», — говорится в посте.
ЦАХАЛ также отметил, что в ходе рейда на оперативный центр в районе Шеджайя города Газа было найдено оружие и взрывные устройства, среди которых автоматы АК-47 и гранаты.
Отмечается, что военные также обнаружили 15-метровый тоннель, из которого ХАМАС ранее осуществлял нападения на войска, и уничтожили его с помощью самолета ВВС Соединенных Шатов.
15 декабря советник президента США Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что дни лидера ХАМАС Яхьи Синвара сочтены.
До этого в Израиле назвали сроки победы над ХАМАС.
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