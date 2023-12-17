Военкомат под Киевом вводит новый способ вручения повесток

Военный комиссариат Обуховского района Киевской области Украины решил опробовать новый способ вручения повесток и развернуть мобильные блокпосты. Такой информацией поделился бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, чьи слова передает украинская газета «Страна.ua» в Telegram-канале.

«В Киевской области военкомы вводят новый метод раздачи повесток», — указывается в материале.

По словам бывшего парламентария, планируется оборудовать мобильные блокпосты, на которых представители территориальных центров комплектования (ТЦК) будут проверять документы, выписывать мобилизационные повестки и задерживать уклонистов.

Мосийчук также поделился фотокопией документа с обновленными правилами.

Накануне украинские власти активизировали набор военнослужащих в ряды ВСУ. Во Львове началась «мягкая мобилизация»: сотрудники военкоматов ходят по улицам и «ловят» мужчин призывного возраста, чтобы рассказать им о плюсах службы по контракту. Кроме того, в Киеве, Одессе и Кривом Роге прошли рейды, в ходе которых повестки вручали прямо в кафе и даже спортзалах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в Днепре сотрудники военкомата вручают повестки в торговом центре.