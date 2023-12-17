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Российские средства ПВО сбили 33 украинских дрона над тремя регионами РФ

МО: 33 дрона ВСУ сбиты над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями

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Сергей Мальгавко/РИА Новости

Минобороны России сообщило в Telegram-канале, что российские средства противовоздушной обороны в ночь на воскресенье уничтожили и перехватили 33 беспилотника над тремя регионами РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 33 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей», — сказано в сообщении ведомства.

16 декабря Министерство обороны России сообщало, что Вооруженные силы РФ за сутки сбили 49 украинских беспилотных летательных аппаратов.

В этот же день Минобороны передавало, что украинские войска предприняли попытку массированного удара беспилотниками по объектам на территории Крыма.

Рано утром 16 декабря беспилотники ВСУ атаковали Дмитриевский и Железногорский районы Курской области. Никто не пострадал.

Американское издание Business Insider также писало, что российская армия начала применять новое средство защиты личного состава от ударов беспилотников.

Ранее российские войска сбили украинский вертолет Ми-8.

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