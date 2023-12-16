В Турции сказали, когда подпишут план по обезвреживанию мин в Черном море

Турецкий министр обороны Яшар Гюлер сообщил, что Турция, Болгария и Румыния 11 января подпишут план по обезвреживанию мин в Черном море, передает ТАСС.

«Планируем провести церемонию подписания [соответствующего соглашения] в Стамбуле 11 января 2024 года с участием министров обороны трех стран», — сказал он.

По словам главы министерства, турецкая сторона ответственно выполняет Конвенцию Монтре о проливах, которая обеспечивает баланс в Черном море.

Гюлер напомнил, что 22-23 ноября в Турции состоялся третий раунд заседаний Целевой группы по противоминным мерам в Черном море. Министр уточнил, что встреча прошла в рамках выдвинутой Стамбулом трехсторонней инициативы, направленной на борьбу с минной угрозой.

Также Гюлер сообщил, что Турция продолжает принимать меры для возобновления зерновой сделки.

7 декабря заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов заявил, что в Черном море на долгое время сохранятся угрозы для судоходства из-за украинских мин.

Ранее военный эксперт назвал последствия передачи Украине боевых кораблей.