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Business Insider сообщил о новом средстве защиты от дронов ВСУ

Business Insider: ВС России успешно используют защитные экраны против БПЛА ВСУ

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Телеграм-канал «Ukrainian Marine Corps»

Российская армия начала применять новое средство защиты личного состава от ударов вражеских беспилотников. О нововведении пишет американское издание Business Insider.

«Россия, похоже, добавляет защитные экраны к своим траншеям, чтобы скрыть передвижение своих войск от украинских беспилотников», — говорится в публикации.

Издание анализирует видео, опубликованное украинской стороной, где видно, как оборудованный камерой беспилотник попадает в траншею, огражденную защитными экранами.

«Из отснятого материала неясно, действительно ли кто-то пострадал», — сообщает Business Insider.

Американский аналитик Марк Кансиан назвал такие экраны «разумной адаптацией для среды, где распространены беспилотники всех видов» и заявил, что хотя экраны не обеспечивают защиты, но они затрудняют дронам-камикадзе наносить удары.

14 декабря российские мотострелки рассказали, как борются с украинскими дронами в Энергодаре.

6 декабря военный эксперт Юрий Кнутов пояснил, что защита российских танков от БПЛА становится в войсках нормой.

Ранее в России утвердили порядок подавления и уничтожения беспилотников.

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