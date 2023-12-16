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Писториус ответил на вопрос о возобновлении обязательной военной службы в ФРГ

Глава Минобороны ФРГ допустил возобновление обязательной военной службы в стране

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Heiko Becker/Reuters

Министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью изданию Welt назвал отмену обязательной военной службы в стране ошибкой и допустил ее возобновление.

Главе оборонного ведомства задали вопрос о том, допускает ли он возврат обязательной службы

«Я рассматриваю все варианты...» — ответил Писториус.

Он добавил, что в свое время у страны были причины приостановить обязательную военную службу, но отметил, что, оглядываясь назад, готов признать, что это была ошибка.

Министр подчеркнул, что сейчас с точки зрения структуры, закона и политики ее вернуть сложно. По его словам, Минобороны рассматривает шведскую модель, когда военнообязанными считаются и мужчины, и женщины, но только часть из них проходит срочную службу.

Почти год после начала специальной военной операции Российской армии на Украине в Германии началось обсуждение возврата обязательной военной службы, отмененной в 2011 году.

Ранее Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов) сообщило, что за последние два десятилетия немецкая армия сократилась с 317 тыс. солдат до 183 тыс.

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