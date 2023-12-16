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Российские бомбардировщики совершили пятичасовой полет над Балтийским морем

МО РФ: два Ту-22МЗ провели пятичасовой полет над нейтральными водами Балтики

Два российских бомбардировщика Ту-22М3 провели пятичасовой полет над нейтральными водами Балтийского моря, иногда их сопровождали иностранные истребители. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства обороны.

«Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ Воздушно-космических сил. Продолжительность полета составила около 5 часов. На отдельных этапах маршрута дальних бомбардировщиков сопровождали истребители иностранных государств», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что экипажи дальней авиации регулярно проводят подобные полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все вылеты проводятся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

В конце ноября российские Воздушно-космические силы (ВСК) получили новую партию самолетов-истребителей. Многофункциональные Су-35С прошли наземные и летные испытания в различных рабочих режимах и долетели с аэродрома завода к месту несения службы.

До этого Минобороны получило партию бомбардировщиков Су-34. Самолеты этой модели составляют важную часть ударной мощи российской фронтовой авиации, так как обладают широким спектром боевых возможностей, рассказали в «Ростехе».

Ранее МО РФ показало видео сопровождения самолета Путина истребителями Су-35С.

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