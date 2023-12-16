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Стали известны суточные потери ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны РФ: ВСУ потеряли до 100 военных на Краснолиманском направлении

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Alex Babenko/AP

Украинские отряды, принимающие участие в боевых действиях на Краснолиманском направлении, за минувшие сутки потеряли до 100 военнослужащих. Об этом сообщило министерство обороны РФ, опубликовав соответствующее заявление в Telegram-канале.

Как рассказали в ведомстве, за указанный промежуток времени подразделения группировки войск «Центр» успешно отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) вблизи населенного пункта Кузьмино в Луганской народной республике (ЛНР). Согласно данным министерства, нападения организовали штурмовые группы 12-й бригады специального назначения украинских войск.

Более того, при поддержке авиации и артиллерии российские солдаты нанесли удары по местам скопления живой силы и техники ВСУ вблизи населенного пункта Григоровка. Последний находится на территории Донецкой народной республики (ДНР).

«Потери противника составили до 100 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, а также орудие Д-20», — добавили в военном ведомстве.

Также в министерстве сообщили, что за последние сутки Вооруженные силы РФ отразили пять атак украинских бойцов на Купянском направлении. В боях на данном участке фронта приняли участие подразделения «Западной» группировки войск.

Ранее в Минобороны РФ заявили о предотвращении попытки украинских военных нанести массированный удар по Крыму.

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