Украинские отряды, принимающие участие в боевых действиях на Краснолиманском направлении, за минувшие сутки потеряли до 100 военнослужащих. Об этом сообщило министерство обороны РФ, опубликовав соответствующее заявление в Telegram-канале.

Как рассказали в ведомстве, за указанный промежуток времени подразделения группировки войск «Центр» успешно отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) вблизи населенного пункта Кузьмино в Луганской народной республике (ЛНР). Согласно данным министерства, нападения организовали штурмовые группы 12-й бригады специального назначения украинских войск.

Более того, при поддержке авиации и артиллерии российские солдаты нанесли удары по местам скопления живой силы и техники ВСУ вблизи населенного пункта Григоровка. Последний находится на территории Донецкой народной республики (ДНР).

«Потери противника составили до 100 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, а также орудие Д-20», — добавили в военном ведомстве.

Также в министерстве сообщили, что за последние сутки Вооруженные силы РФ отразили пять атак украинских бойцов на Купянском направлении. В боях на данном участке фронта приняли участие подразделения «Западной» группировки войск.

Ранее в Минобороны РФ заявили о предотвращении попытки украинских военных нанести массированный удар по Крыму.