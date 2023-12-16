Предприятия получили повреждения в Херсонской области

Инфраструктурный объект поврежден в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил глава подчиненной украинским властям областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

«Близ инфраструктурного объекта есть повреждения», — объявил он.

Согласно его информации, повреждения зафиксированы в помещениях административного здания. Кроме того, ущерб нанесен медицинскому учреждению в селе Степановка, пострадал врач.

О каких именно сооружениях идет речь, глава ОВА не уточнил.

Накануне Прокудин заявлял, что в подконтрольной Украине части Херсонской области, где ранее произошли взрывы, несколько предприятий получили повреждения. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что в энергосистеме города произошла крупная авария, повлекшая за собой отключение котельных.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как подчеркивают в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в одном из районов Киева произошли взрывы.