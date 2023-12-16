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Российские военные сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении

МО: бронегруппа ВС РФ сорвала ротацию подразделения ВСУ на Купянском направлении

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Kuba Stezycki/Reuters

В Минобороны РФ сообщили, что бронегруппа мотострелкового батальона 6-ой общевойсковой армии группировки войск «Запад» ВС России сорвала ротацию подразделения украинской армии на Купянском направлении, передает РИА Новости.

Как заявили в министерстве, военнослужащие подразделения ВСУ, используя непогоду и сложные метеоусловия, попыталась провести ротацию своих наблюдателей, которые находились в первом эшелоне на линии боевого соприкосновения.

«Противник задумал использовать это в своих интересах, но не получилось», — указали в ведомстве.

Там отметили, что российская бронегруппа с установленными комплексами наблюдения вскрыла передвижение и огнем из 30-мм пушек БМП-2 уничтожила пикап и до 10 украинских военнослужащих.

Накануне в Минобороны России сообщили, что «западная» группировка Вооруженных сил России продвинулась на Купянском направлении.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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