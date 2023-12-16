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Мобильные комплексы РВСН вооружат гиперзвуком

Мобильные комплексы РВСН намерены вооружить гиперзвуком

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Министерство обороны России

Командующий войсками РВСН генерал-полковник ВС РФ Сергей Каракаев заявил, что мобильные комплексы РВСН собираются вооружить гиперзвуковыми маневрирующими блоками. Об этом сообщает РИА Новости.

«Все отечественные ракетные комплексы создаются с учетом необходимости преодоления противоракетной обороны. С этой целью ракеты оснащаются средствами противодействия системе ПРО. Однако поистине прорывными возможностями обладают гиперзвуковые маневрирующие ударные средства», — заявил Каракаев.

По его словам, этими блоками оснащен новейший комплекс «Авангард».

Ранее сообщалось, что на вооружении ракетных войск стратегического назначения (РВСН), обладающих 60% от всей ядерной триады РФ, состоит свыше 400 развернутых пусковых установок и более 1000 боевых блоков.

До этого Минобороны РФ сообщило, что Ясненское ракетное соединение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Оренбургской области перейдет на использование ракетного комплекса с гиперзвуковым блоком «Авангард».

Ранее Путин оценил возможность применения ядерного оружия против России.

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