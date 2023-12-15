Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Израиле помощнику Байдена рассказали о ситуации в секторе Газа

Власти Израиля проинформировали Салливана о видении сроков завершения войны

close
100%
Joshua Roberts/Reuters

Власти Израиля проинформировали помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о видении сроков завершения войны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя администрации США высокого ранга.

«Израильтяне проинформировали нас о своем видении потенциальных сроков проведения военных операций в Газе и провели очень хорошую беседу с Джейком о том, какие условия, мы все надеемся, будут созданы. Серьезно обсуждались вопросы защиты мирного населения», — сообщили в ходе брифинга.

По словам представителя Белого дома, Израиль стремится минимизировать жертвы среди мирного населения сектора Газа.

До этого в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты обсуждают с Израилем снижение интенсивности боев в секторе Газа и переход к более точечным операциям.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами