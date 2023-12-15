В Израиле помощнику Байдена рассказали о ситуации в секторе Газа

Власти Израиля проинформировали помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о видении сроков завершения войны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя администрации США высокого ранга.

«Израильтяне проинформировали нас о своем видении потенциальных сроков проведения военных операций в Газе и провели очень хорошую беседу с Джейком о том, какие условия, мы все надеемся, будут созданы. Серьезно обсуждались вопросы защиты мирного населения», — сообщили в ходе брифинга.

По словам представителя Белого дома, Израиль стремится минимизировать жертвы среди мирного населения сектора Газа.

До этого в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты обсуждают с Израилем снижение интенсивности боев в секторе Газа и переход к более точечным операциям.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.