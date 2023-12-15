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В США заявили об атаке на судно датской Maersk в Красном море

CENTCOM: судно Maersk под флагом Гонконга атаковано из Йемена в Красном море

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Abduljabbar Zeyad/Reuters

В Красном море атаковано грузовое судно, которое шло под под флагом Гонконга. Соответствующая публикация размещена на странице Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ).

Сообщается, что по судну компании Maersk Gibraltar была выпущена баллистическая ракета, после чего йеменские мятежники-хуситы пригрозили продолжить ракетный обстрел судна.

До этого в компании Maersk опровергли сообщения об ударе беспилотника по своему контейнеровозу.

Параллельно болгарский телеканал БНТ сообщил, что уже в Аравийском море был захвачен сухогруз Болгарского морского флота (БМФ) с 18 членами экипажа на борту.

Сообщается, что связь с командой корабля не поддерживается. Всего в экипаже 18 человек: восемь граждан Болгарии и 10 — Мьянмы и Анголы. Судно плавало под флагом Мальты. Инцидент произошел в 380 морских милях (703 км) к востоку от йеменского острова Сокотра.

Ранее хуситы заявили об ударе беспилотником по судну датской Maersk.

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