Компания Maersk отрицает, что по их контейнеровозу был нанесен удар беспилотником

Датская судоходная компания Maersk опровергает факт удара беспилотным летательным аппаратом по их контейнеровозу у берегов Йемена. Об этом пишет Reuters.

В четверг движение «Ансар Алла» (хуситы), контролирующее север Йемена, заявило о нанесении удара по контейнеровозу Maersk в Баб-эль-Мандебском проливе.

Однако представитель судоходной компании заявил, что судно не подвергалось удару. По информации, полученной от неназванного американского чиновника Associated Press, ракета была выпущена с территории, контролируемой хуситами в Йемене, по контейнеровозу Maersk Gibraltar, флаг которого принадлежит Гонконгу, в районе Баб-эль-Мандебского пролива, однако не достигла своей цели.

Судно находилось в пути из султаната Оман в Саудовскую Аравию.

14 декабря сообщалось, что корабль находится примерно в 1,296 тыс. км к востоку от города Босасо в Сомали.

11 декабря хуситы в очередной раз атаковали коммерческое судно с территории Йемена. По проходящему через Баб-эль-Мандебский пролив судну была запущена противокорабельная крылатая ракета. Помощь экипажу корабля оказал эсминец ВМС США Mason.

Ранее в США заявили о готовности принять новые меры против мятежников-хуситов.