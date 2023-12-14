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В Раде заявили о подготовке законопроекта о мобилизации женщин

Депутат Рады Безуглая: женщин могут мобилизовать для службы в тыловых частях ВСУ

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Для службы в тыловых частях ВСУ на Украине планируют мобилизацию женщин. Об этом рассказала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, сообщает в своем Telegram-канале украинское издание «Страна.ua».

«На боевые должности — только по желанию, а вот связисты, финансисты, юристы, кадровики, повара и так далее — а не только медики — в ВСУ нужны», — заявила Безуглая.

При этом у женщин останется «уникальная отсрочка и право на увольнение» в связи с беременностью.

Депутат пояснила, что соответствующий законопроект планируется зарегистрировать в Раде в течение двух недель.

Ранее 14 декабря депутат Безуглая заявила, что из миллиона солдат ВСУ воюет всего лишь треть. По ее словам, в украинской армии чрезмерно раздуты штаты тыловых частей, что мешает демобилизации и ротации военнослужащих на переднем крае.

Ранее в Верховной раде назвали одну из основных проблем мобилизации для ВСУ.

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