Экс-участник ЧВК, пожаловавшийся Путину на отсутствие статуса военного ветерана, верит в изменение ситуации

Участник специальной военной операции из Новосибирской области, заключивший контракт с ЧВК и не получивший статус ветерана военных действий, Сергей Соболев рассказал «Газете.Ru», что в скором времени надеется получить свое удостоверение. Во время прямой линии с Владимиром Путиным Соболев рассказал президенту, что обращался за статусом ветерана, но не смог его получить ни в одной инстанции. Участник СВО считает, что ситуация скоро изменится.

«Наш президент Владимир Владимирович в прямом эфире дал развернутый ответ на мой вопрос. Очень надеюсь в скором времени держать в руках заслуженное удостоверение ветерана боевых действий», — сказал он.

Владимир Путин, отвечая на вопрос Соболева, во время пресс-конференции назвал ситуацию с ЧВК пробелом, допущенным Минобороны. Президент признал, что проблема такая есть. По его словам, контракты участников боевых действий в числе ЧВК с государством не заключались, а многие выплаты производились наличными командирами ЧВК, от чего сейчас происходят проблемы с официальными выплатами и льготами. Он добавил, что формально юридически частных военных компаний (ЧВК) в стране нет и они не предусмотрены законом.

14 декабря глава государства проводит в прямом эфире пресс-конференцию «Итоги года с Владимиром Путиным». Свои вопросы президенту могут задать обычные граждане, а также представители отечественных и зарубежных СМИ.

«Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию события.

Ранее Путин сообщил, что среди его знакомых были служившие в ЧВК.