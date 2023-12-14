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Российского уклониста осудили за дезертирство и кражу

На Сахалине военнослужащего приговорили к 13 годам за дезертирство и кражу

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал российского военнослужащего виновным по двум уголовным делам о дезертирстве и краже. Об этом сообщил ТАСС.

По данным следствия, подсудимый уклонился от военной службы во время мобилизации осенью 2022 года. В октябре того года он оставил воинскую часть в Южно-Сахалинске, после чего устроился на работу в Ногликском районе на севере Сахалина. Однако в сентябре 2023 года мужчина решил заменить паспорт. Его задержали сотрудники полиции.

В итоге суд признал мужчину виновным за дезертирство и кражу и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строго режима.

До этого в Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ задержали инженера предприятия ОПК по подозрению в госизмене. По данным Федеральной службе безопасности России, ростовчанин сотрудничал с Киевом, передавая данные о российских системах ПВО, а также личном составе Вооруженных сил. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Ярославле арестовали мужчину, включившего на вокзале речь Гитлера.

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