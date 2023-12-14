В России создан новый патрон повышенной пробиваемости для стрелкового оружия

В России запатентован новый патрон повышенной пробиваемости, который может использоваться и в автомате Калашникова. Об этом сообщает ТАСС.

Малоимпульсный патрон, сконструированный на Тульском оружейном заводе, предназначен для поражения живой силы противника, в том числе находящейся в индивидуальных средствах защиты, а также в небронированной и легкобронированной технике.

Длина патрона составляет от 55 до 63 мм, гильза имеет бутылочную форму, а пуля, обладающая бронебойным сердечником, является удлиненной и обтекаемой. Калибр нового патрона будет составлять 6,02 мм.

Такой патрон может применяться в автоматическом оружии, в том числе в автомате Калашникова. Он должен занять нишу между имеющимися боеприпасами калибров 5,45 мм и 7,62 мм.

Новый боеприпас на испытаниях показал чрезвычайно хорошие результаты. Так, на дальности в 300 метров он уверенно пробивал используемые в легкой бронетехнике 8-мм и 10-мм стальные плиты.

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