В подконтрольном ВСУ Херсоне произошли взрывы

В подконтрольном Украине городе Херсон произошли взрывы, сообщил в своем Telegram-канале глава назначенной киевскими властями городской администрации Роман Мрочко.

«В Херсоне раздаются взрывы!» — написал Мрочко.

Отметим, что в городе не объявлялась воздушная тревога.

12 декабря назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что в Херсоне раздаются взрывы.

В этот же день украинское издание «Думская» сообщило о взрывах в Одессе.

Сегодня утром в Киеве произошло несколько сильных взрывов.

10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как подчеркивают в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее сообщалось, что в некоторых районах Киева после взрывов отсутствует вода.