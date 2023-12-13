ВС РФ уничтожили цеха сборки украинских беспилотников

Вооруженные силы России уничтожили цеха сборки и ремонта беспилотных летательных аппаратов, а также три склада боеприпасов. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства обороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками поражены три склада боеприпасов и склад горючего, украинская радиолокационная станция кругового обзора с фазированной антенной решеткой 79К6 «Пеликан», а также живая сила и военная техника ВСУ в 118-ти районах», — говорится в сообщении ведомства.

Российские войска продолжают уничтожать вражескую технику, в том числе поставленную из США. Так, на Краснолиманском направлении российский дрон-камикадзе уничтожил американскую гаубицу. Видео опубликовали в Минобороны.

Сотрудничество Украины с США не ограничивается поставкой вооружения. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что сотрудники министерства обороны США проводили опасные эксперименты во время специальной военной операции (СВО).

Ранее стало известно, что страны ЕС не смогли договориться о новой военной помощи Украине.