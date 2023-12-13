Патрушев поговорил с коллегой из Израиля

Председатель Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил с главой Совбеза Израиля Цахи Ханегби ситуацию в секторе Газа. Об этом сообщает пресс-служба Совбеза РФ.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили ухудшение гуманитарной ситуации в секторе Газа.

«Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев провел телефонный разговор с председателем Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби. Уделено внимание текущей ситуации в зоне палестино-израильского конфликта с акцентом на ухудшающуюся гуманитарную обстановку в секторе Газа», — сообщили в пресс-службе.

До этого Радикальное палестинское движение ХАМАС положительно оценило принятие Генеральной ассамблеей ООН резолюции о безотлагательном прекращении огня на территории палестино-израильского конфликта.

Документ поддержали 153 государства, в том числе Россия. Против выступили 10 стран, в числе которых Израиль и США. Воздержались от голосования 23 государства, среди них Великобритания, Германия и Украина.

Ранее в ХАМАС заявили, что ценят позицию Путина.