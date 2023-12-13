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Зеленский обвинил Россию в атаке по инфраструктуре Киева

Зеленский обвинил Россию в атаке инфраструктуры при обстреле Киева

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Nina Liashonok/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в атаке городской инфраструктуры во время ночного ракетного обстрела Киева. Об этом сообщает агентство Reuters.

Украинский лидер во время визита в Норвегию выступил с утверждениями, что в результате ракетной атаки по Киеву повреждения получили жилые дома и детская больница.

«В многоквартирных домах были выбиты окна. <...> Обломки ракеты пробили большую воронку в земле и разрушили припаркованные автомобили», — говорится в материале агентства.

Кремль неоднократно указывал, что цели атак, которые проводит Россия, — это объекты, «которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима».

До этого Telegram-канал Klymenko Time сообщал, что в Киеве произошли сильные взрывы. В украинских военных пабликах пишут, что по объектам в Киеве был нанесен удар баллистическими ракетами.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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