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Российские десантники ликвидировали два танка ВСУ возле Клещеевки

Минобороны: десантники ВС РФ уничтожили два танка ВСУ в районе Клещеевки

Десантники Вооруженных сил РФ при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Ланцет» уничтожили два украинских танка в районе населенного пункта Клещеевка. Об этом рассказали в пресс-службе российского министерства обороны, передает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что в операции приняли участие бойцы отдельного гвардейского соединения Воздушно-десантных войск РФ с Дальнего Востока. Последнее входит в состав «Южной» группировки войск.

«Расчетами разведывательных беспилотников российских десантников в районе Клещеевки были обнаружены два танка и замаскированное самоходное артиллерийское орудие украинских формирований. <...> Операторы беспилотников прямым попаданием вывели из строя вражескую технику», — подчеркнули в министерстве.

Также в ведомстве добавили, что после успешного выполнения боевой задачи российские подразделения оперативно покинули занимаемые позиции. После этого расчеты направились в безопасные районы.

Утром 13 декабря Минобороны РФ сообщило, что российские штурмовики Су-25 нанесли удары по опорному пункту и местам скопления живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении. Экипажи броневых самолетов применили неуправляемые авиационные ракеты С-8, успешно поразив заданные цели.

Ранее в российском военном ведомстве рассказали, сколько десантников стали Героями РФ после начала специальной военной операции (СВО) на Украине.

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Операция на Украине
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