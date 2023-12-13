В Госдепе США рассказали, что поставят Украине в рамках нового пакета помощи

США в рамках нового пакета военной помощи на $200 млн поставят на Украину боеприпасы для РСЗО HIMARS, систем ПВО и артиллерии. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает РИА Новости.

В этот пакет также войдут компоненты систем ПВО, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM, противотанковые боеприпасы.

Кроме того, США поставят Украине патроны для стрелкового оружия, различное вспомогательное оборудование. Эта помощь также включает сервисные услуги и обучение.

12 декабря президент США Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи на $200 млн.

До этого координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США планируют выделить Украине два пакета военной помощи в течение двух недель до конца 2023 года, после чего страны исчерпает свои ресурсы для помощи.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.