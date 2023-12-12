В Раде заявили о провале мобилизации на Украине

Член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская заявила в интервью украинскому изданию «Телеграф» о провале по мобилизации на Украине.

По ее словам, первой проблемой мобилизации в стране является комплектация по принципу количества, а не качества.

«Не секрет, что имеем провал по мобилизации. Но это следствие и расслабления общества «победой уже завтра», и отбором и методами работы ТЦК (территориальных центров комплектования. — «Газета.Ru»), и, конечно, отношением к рядовому бойцу в армии в целом», — сказала Бобровская.

Она также отдельно выделила вопрос возраста мобилизованных. Бобровская подчеркнула, что мужчины старше 50 или даже 45 лет не покажут физическую результативность, как мужчины 30 — 35 «плюс». По словам Бобровской, командирам трудно приводить в чувство или командовать бойцами, у которых имеются зависимости или болезни.

До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил сенаторам США, что Украина рассматривает возможность призыва на военную службу мужчин старше 40 лет для усиления войск на передовой.

В начале декабря в СМИ появилась информация о тяжелой ситуации в украинской армии. Со слов солдат ВСУ, служат в вооруженных силах лишь те, кто не смог избежать мобилизации и многие не обладают необходимым опытом.

Ранее украинский генерал заявил о нарастании недовольства в рядах ВСУ.