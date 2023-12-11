В Израиле сочли, что ХАМАС находится на грани распада

ХАМАС находится на грани распада в секторе Газа. Такое заявление сделал министр обороны Израиля Йоав Галант в видеообращении, передает РИА Новости.

«Мы разрушаем последние оплоты ХАМАС в Джебалии и Шуджаии... Они находятся на грани распада», — уточнил Галант.

По его словам, армия Израиля приближается к «переломному моменту» в зоне конфликта.

Глава ведомства обратил внимание, что среди сдавшихся бойцов ХАМАС в секторе Газа есть те, кто участвовал в атаке на Израиль 7 октября. Он подчеркнул, что за последние несколько дней сотни бойцов палестинского радикального движения сдались израильским солдатам. Министр обороны призвал командиров батальонов сделать то же самое, чтобы спасти свои жизни.

11 декабря стало известно, что четыре страны ЕС намерены добиваться прекращения огня в Газе. Это Ирландия, Испания, Мальта и Бельгия.

До этого в ООН заявили, что ЦАХАЛ увез из Газы десятки мужчин.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.