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Израиль применил поставленные США боеприпасы с белым фосфором

WP: использованные Израилем снаряды с белым фосфором поставили из США

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Zohra Bensemra/Reuters

Боеприпасы с белым фосфором, которые использовала армия Израиля при обстрелах Ливана, были поставлены США. Об этом сообщила газета The Washington Post.

«Израиль использовал поставленные США боеприпасы с белым фосфором во время атак по югу Ливана в октябре», — уточнило издание.

В статье отметили, что в результате этих обстрелов ранения получили по меньшей мере девять мирных жителей. Как выяснили журналисты, производственные коды на гильзах соответствуют номенклатуре, которые использует Пентагон. По данным газеты, эти боеприпасы изготовили на складах в Луизиане и Арканзасе в 1989 и 1992 годах. В публикации отметили, что эти боеприпасы являются частью ежегодных военных поставок США в Израиль.

В конце ноября ВОЗ не нашла у пациентов из Газы ожогов от белого фосфора. До этого постоянный представитель Палестины при ООН Ибрагим Крайши заявлял СМИ, что израильская армия применила боеприпасы с белым фосфором при ударах по сектору Газа.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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