Вооруженные силы Украины (ВСУ) на Донецком направлении потеряли до 200 военнослужащих. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в ходе ежедневной сводки о специальной военной операции.

«Подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили за сутки 18 атак и нанесли поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины в районах Артемовского, Клещеевки, Курдюмовки и Георгиевки в Донецкой народной республике (ДНР)», — отметили в российском оборонном ведомстве.

По данным Минобороны, украинские войска потеряли также две боевые бронированные машины и две гаубицы Д-30.

Также в министерстве сообщили, что на Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» российский войск отразили атаку 63-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Червоная Диброва в Луганской народной республике.

Утром 11 декабря российское оборонное ведомство опубликовало видео, на котором истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил России успешно атаковал личный состав ВСУ на Краснолиманском направлении, применив фугасные авиабомбы с использованием универсального модуля планирования и коррекции.

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.