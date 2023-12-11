Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Украинская армия потеряла до 200 солдат на одном из направлений

Минобороны России: ВСУ потеряли до 200 военных на Донецком направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на Донецком направлении потеряли до 200 военнослужащих. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в ходе ежедневной сводки о специальной военной операции.

«Подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили за сутки 18 атак и нанесли поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины в районах Артемовского, Клещеевки, Курдюмовки и Георгиевки в Донецкой народной республике (ДНР)», — отметили в российском оборонном ведомстве.

По данным Минобороны, украинские войска потеряли также две боевые бронированные машины и две гаубицы Д-30.

Также в министерстве сообщили, что на Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» российский войск отразили атаку 63-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Червоная Диброва в Луганской народной республике.

Утром 11 декабря российское оборонное ведомство опубликовало видео, на котором истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил России успешно атаковал личный состав ВСУ на Краснолиманском направлении, применив фугасные авиабомбы с использованием универсального модуля планирования и коррекции.

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами