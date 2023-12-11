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В Минобороны РФ прокомментировали потери ВСУ под Красным Лиманом

Минобороны РФ: ВСУ потеряли до 175 военных на Краснолиманском направлении

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via Reuters

На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» российский войск отразили атаку 63-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Кроме того, российские боевые самолеты и артиллерия ударили по военнослужащим и технике 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества.

Потери украинских войск в этом направлении составили до 175 солдат, танк, боевая машина пехоты и два автомобиля.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что за сутки ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении до 50 военнослужащих.

Утром 11 декабря российское оборонное ведомство опубликовало видео, на котором истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил России успешно атаковал личный состав ВСУ на Краснолиманском направлении, применив фугасные авиабомбы с использованием универсального модуля планирования и коррекции.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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