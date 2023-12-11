Российские военные поразили два склада ВСУ в Херсонской области

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) поразили два склада вооружения в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Отмечается, что оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией были поражены два склада вооружения, а также живая сила и военная техника ВСУ в 107 районах.

11 декабря сообщалось, что российская армия успешно использует крылатые ракеты «Калибр» и оперативно-тактические комплексы «Искандер».

До этого военный аналитик Михаил Онуфриенко прокомментировал заявление командующего сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александра Сырского о непрекращающемся наступлении российских военных по всей линии боевого соприкосновения.

Также в США заявили о проблемах в снабжении ВСУ из-за забастовки польских водителей

Ранее сообщалось, что украинцы подвергают сомнению речи Зеленского на фоне отсутствия успехов.