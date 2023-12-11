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США собираются расширить военную группировку в Красном море

WP: США планируют расширить военную группу в Красном море из-за хуситов

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Elizabeth Frantz/Reuters

США собираются расширить оперативную группу, действующую в Красном море и Аденском заливе, в связи с нападениями йеменских хуситов на коммерческие суда. Об этом пишет Washington Post.

США планируют к расширению объединенную оперативную группу CTF-153. В состав самой коалиции со штаб-квартирой в Бахрейне входят 39 стран.
В Соединенных Штатах отмечают, что многие страны заинтересованы в бесперебойном коммерческом судоходстве в регионе и поэтому должны вести борьбу с хуситами на море.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты готовы принять все необходимые меры для защиты своих судов и персонала от атак мятежников-хуситов. По его словам, была собрана группа, которую пытаются усилить, чтобы поспособствовать защите судоходства. Также американская сторона приняла санкционные меры против тех, кто пытается финансировать хуситов и их действия.

10 декабря стало известно, что французский многоцелевой корабль сбил два беспилотника в небе над акваторией Красного моря со стороны Йемена.

Ранее в США заявили, что хуситы атаковали три коммерческих судна в Красном море.

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