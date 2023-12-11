Бойцы в зоне спецоперации помогают инженерам улучшить детектор обнаружения БПЛА

Российские военнослужащие в зоне специальной военной операции активно используют устройство, которое может с земли уловить дрон противника на расстоянии более 1,5 км: детектор заблаговременно подает сигнал о приближении беспилотного летательного аппарата. Директор по развитию компании-разработчика 3mx Сергей Шандобыло сообщил РИА Новости, что военные предлагают инженерам способы улучшить детектор.

«Несмотря на то, что бойцы остались довольны нашей разработкой, продолжают поступать предложения, как можно улучшить устройство», – сказал он, отметив, что военнослужащие начали передавать инженерам сбитые дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы специалисты изучили их и внесли информацию в детектор.

Директор 3mx отметил, что устройство фиксирует разные типы дронов – FPV, DJI, Autel, однако военнослужащие прислали пульт от украинской «Фурии».

«Сейчас мы его изучаем и скоро добавим все данные в детектор, чтобы он реагировал и на «Фурию». Скоро все дроны противника будут видны», – подчеркнул Шандобыло.

По словам собеседника агентства, украинские войска имеют аналогичные детекторы западного образца, однако их качество оставляет желать лучшего.

«Эти игрушки весят в три раза больше, часто подают ложный сигнал тревоги, поскольку просто сканируют любые сети. При включении он сразу начинает пищать на Wi-Fi, на телефоны», – уточнил разработчик.

Шандобыло признался, что инженеры из России взяли за основу китайскую модель детектора, но при этом полностью ее «переработали и модернизировали».

«Мы изменили прошивку, сделали свою схемотехнику платы, собрали свою радиочасть, – сказал он.

До этого военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что американская боевая машина пехоты (БМП) Bradley в качестве трофея поможет российским военным найти ее новые уязвимости.

Ранее в ООН заявили, что Россия сделала из Украины крупнейшее в истории минное поле.