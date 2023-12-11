Бывший советник экс-президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу заявил, что в Соединенных Штатах могут ввести воинскую обязанность. Об этом пишет The American Conservative.

По мнению Бэндоу, Вашингтону придется предпринять неожиданные меры. Он считает, что руководству США придется ввести воинскую обязанность, если оно не откажется от своей цели править миром.

Бывший советник Рейгана также добавил, что вмешательство США в конфликты по всему миру, включая конфликт на Украине, отталкивает граждан от службы в армии, и только политика РФ спасает Европу от «катастрофической» эскалации конфликта.

До этого подполковник армии Соединенных Штатов в отставке Дэниел Дэвис заявлял, что слова главы министерства обороны США Ллойда Остина о том, что в случае победы президента России Владимира Путина европейские страны окажутся под угрозой, являются абсурдными.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.