Министерство обороны России сообщило, что расчеты FPV-дронов российской армии смогли уничтожить выявленные позиции Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«На Купянском направлении разведка группировки войск «Запад» получила данные о наращивании сил противника. Расчеты боевых беспилотников вместе с разведчиками из тылового района скрытно совершили марш-бросок ближе к переднему краю для выполнения боевой задачи», — следует из сообщения.

Отмечается, что расчет дронов-камикадзе нанес поражение минометному расчету ВСУ.

Ранее сообщалось, что Украина будет усиливать строительство оборонительных рубежей ВСУ в Харьковской области, но при этом сталкивается с трудностями. Глава Харьковской военной обладминистрации пояснил, что первые линии оборонительных сооружений возводятся в нескольких километрах от позиций российской армии и сравнил их со спецоперацией.

30 ноября командный пункт обороны Купянска посетил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что желает бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) «быть крепкими и не терять инициативы».

Ранее украинская армия потеряла первый танк Leopard 1A5, только что переданный Германией.