Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Американский F-16 потерпел крушение в Желтом море

Ренхап: американский F-16 потерпел крушение в Желтом море

close
100%
Нина Падалко/РИА Новости

Истребитель американских ВВС F-16 потерпел крушение в Желтом море в ходе тренировочного полета. Об этом сообщает агентство Ренхап.

Отмечается, что летчик катапультировался из самолета.

Ранее сообщалось, что в результате аварии китайской подводной лодки в Желтом море на ее борту погибли 55 военных моряков. По данным разведки, катастрофа произошла 21 августа. Китайская подводная лодка попала в ловушку из цепей и якорей, предназначенную для американских субмарин. В результате этого 55 китайских подводников погибли. Среди погибших 22 офицера, семь курсантов, девять старшин и 17 матросов. Также погиб и капитан субмарины.

Издание подчеркивает, что независимого подтверждения гибели подводной лодки в настоящее время нет. В свою очередь, в КНР назвали полностью ложными предположения о катастрофе субмарины. На Тайване также не поддержали версию об аварии подводной лодки.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами