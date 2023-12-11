Американский F-16 потерпел крушение в Желтом море

Истребитель американских ВВС F-16 потерпел крушение в Желтом море в ходе тренировочного полета. Об этом сообщает агентство Ренхап.

Отмечается, что летчик катапультировался из самолета.

Ранее сообщалось, что в результате аварии китайской подводной лодки в Желтом море на ее борту погибли 55 военных моряков. По данным разведки, катастрофа произошла 21 августа. Китайская подводная лодка попала в ловушку из цепей и якорей, предназначенную для американских субмарин. В результате этого 55 китайских подводников погибли. Среди погибших 22 офицера, семь курсантов, девять старшин и 17 матросов. Также погиб и капитан субмарины.

Издание подчеркивает, что независимого подтверждения гибели подводной лодки в настоящее время нет. В свою очередь, в КНР назвали полностью ложными предположения о катастрофе субмарины. На Тайване также не поддержали версию об аварии подводной лодки.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.