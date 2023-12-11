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Лондон заявил о передаче Киеву двух минных тральщиков

В Великобритании заявили о намерении передать Украине два минных тральщика

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Лондон для «повышения безопасности» на Черном море намерен поставить Киеву два минных тральщика типа Sandown. Об этом, ссылаясь на заявление министерства обороны Великобритании, сообщает ТАСС.

В документе отмечается, что Киев закупит тральщики при помощи экспортно-кредитного агентства Великобритании. Кроме того, Британия вместе с Норвегией создадут новую морскую коалицию, в составе которой будут участвовать государства, желающие оказывать Киеву военно-морскую помощь.

Ранее глава британского МИД Дэвид Кэмерон заявил, что Великобритания будет продолжать предоставлять «наилучшую» военную помощь Украине как по количеству, так и по качеству.

До этого министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что продолжительные военные действия на Украине угрожают не только европейской безопасности, но и Соединенным Штатам.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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