Лондон для «повышения безопасности» на Черном море намерен поставить Киеву два минных тральщика типа Sandown. Об этом, ссылаясь на заявление министерства обороны Великобритании, сообщает ТАСС.

В документе отмечается, что Киев закупит тральщики при помощи экспортно-кредитного агентства Великобритании. Кроме того, Британия вместе с Норвегией создадут новую морскую коалицию, в составе которой будут участвовать государства, желающие оказывать Киеву военно-морскую помощь.

Ранее глава британского МИД Дэвид Кэмерон заявил, что Великобритания будет продолжать предоставлять «наилучшую» военную помощь Украине как по количеству, так и по качеству.

До этого министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что продолжительные военные действия на Украине угрожают не только европейской безопасности, но и Соединенным Штатам.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.