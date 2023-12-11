Генерал ВСУ раскритиковал мобилизацию на Украине

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что мобилизацию на Украине необходимо упростить, а парламентариям следует отправляться в рейды вместе с военкомами. Об этом сообщает Radio NV.

«Сейчас законодательство должно упростить все эти вопросы, и когда парламентарии будут это делать, я предлагаю, чтобы они были с теми группами, которые ходят в последнее время и по спортзалам», — говорится в сообщении.

Ранее украинский военный эксперт Олег Жданов заявил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) не поможет мобилизация населения из-за отсутствия западной техники. По его словам, украинская сторона может набрать, мобилизовать и мотивировать людей, но без западной техники и оружия с этим ничего нельзя будет сделать.

Жданов добавил, что ВСУ перешли в стратегическую оборону, что ставит украинскую сторону в невыгодное положение. Единственное, что может повлиять на существующую ситуацию, — поставка вооружения.

До этого советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк отметил, что мобилизация в стране будет проходить сложно. Он добавил, что власти страны готовят новую программу, которая будет вести разъяснительную работу по вопросам мобилизации, в частности, новый подход к набору военнослужащих, функции и обязательства государства и мобилизованных.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.