Боевое крыло ХАМАС уничтожило более 180 единиц военной техники Израиля

Представитель военного крыла палестинского движения ХАМАС бригады «Аль-Кассам» Абу Убейда заявил, что представители организации поразили 180 единиц израильской военной техники в секторе Газа за последние десять суток. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, за десять дней с начала возобновления боевых действий бойцы «Аль-Кассам» частично или полностью уничтожили более 180 боевых машин.

До этого военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады «Аль-Кассам» заявило, что обстреляло ракетами израильский Тель-Авив в ответ на удары по гражданскому населению в секторе Газа.

Ранее боевики заявляли, что поразили снарядами «Ясин 105» пять танков и столько же бронетранспортеров Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

1 декабря в секторе Газа был отменен режим прекращения огня, введенный в рамках сделки о перемирии между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Стороны приостанавливали боевые действия на семь дней, в течение которых ХАМАС отпустил на свободу 110 заложников.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.