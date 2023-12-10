Командующий сухопутными войсками ВСУ Сырский заявил о наступлении россиян по всему фронту

Командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал Александр Сырский заявил, что российская армия продолжает наступательные действия по всему фронту. Об этом Сырский сообщил в своем Telegram-канале.

По словам генерала, оперативная ситуация на Восточном направлении остается сложной. Российские войска не прекращают наступательных действий по всей линии фронта.

В связи с этим Сырский вместе с командирами, держащими оборону, подробно проанализировали сложившуюся обстановку и рассмотрели варианты дальнейших действий.

Генерал сообщил о совместном принятии «необходимых решений» и мер по обеспечению устойчивости обороны ВСУ и «рациональному использованию» боеприпасов.

Ранее сообщалось, что российские военные подняли флаг РФ над городом Марьинка в Донецкой народной республике (ДНР). За ВСУ осталось не более двух домов у западной границы Марьинки, новые оборонительные рубежи украинских войск возводятся в нескольких километрах к западу от этого города.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал ошибки Украины при контрнаступлении.