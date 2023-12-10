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В Одесской области произошли взрывы

«Общественное»: в Одесской области раздались взрывы

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Shutterstock

Вечером в воскресенье, 10 декабря, в Одесской области Украины прозвучали взрывы, в регионе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Подробная информация не приводится. Местные власти ситуацию еще не комментировали.

Воздушная тревога в настоящее время объявлена в Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

10 декабря стало известно, что взрывы произошли в подконтрольном украинским властям городе Херсон.

Накануне глава назначенной Киевом городской администрации Роман Мрочко сообщил, что несколько взрывов произошло в Херсоне. Позднее в Кривом Роге на юго-востоке Украине раздалась серия взрывов.

Согласно имеющимся данным, с 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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