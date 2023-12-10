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Воздушную тревогу объявили в двух регионах на юге Украины

В Хмельницкой и Винницкой областях Украины прозвучали сирены воздушной тревоги

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Зона воздушной тревоги распространилась на Хмельницкую и Винницкую области Украины, расположенные в западной и центральной частях страны соответственно. Об этом свидетельствуют данные министерства цифровой трансформации республики.

Дополнительной информации не приводится.

Незадолго до этого воздушную тревогу объявили в Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях Украины. Позднее взрывы произошли в подконтрольном Украине городе Херсон.

Российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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