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Минобороны рассказало о ходе СВО на Краснолиманском направлении

МО: ВСУ за сутки потеряли на Краснолиманском направлении до 50 военных

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки потеряли на Краснолиманском направлении до 50 военнослужащих. Об этом говорится в сводке российского Министерства обороны в Telegram-канале.

«Потери противника составили до 50 военнослужащих и два автомобиля», — указывается в отчете.

Согласно информации оборонного ведомства, подразделения группировки войск «Центр» в кооперации с артиллеристами успешно отразили атаку штурмовой группы ВСУ неподалеку от Серебрянского лесничества. Армия России также нанесла поражение украинским бойцам близ села Серебрянка в Донецкой народной республике (ДНР).

Перед этим офицер пресс-центра группировки «Запад» Дмитрий Шепелявцев заявил, что самолеты российских войск нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по пунктам дислокации бригад ВСУ в районах населенных пунктов Песчаная, Стельмаховка, Першетравневое, Петропавловка и Степовая Новоселовка.

Ранее ВС РФ уничтожили склад боеприпасов в Харьковской области.

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