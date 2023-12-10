Громкая победа России на Украине приближается все быстрее, пишет британская газета The Telegraph.

«По мере того как измученные украинцы отступают от российских укреплений, инициатива переходит к Москве», — утверждает автор статьи.

В материале текущий конфликт между РФ и Украиной сравнивается с Первой мировой войной. Отмечается, что она завершилась в пользу тех, у кого было больше армии, следовательно, демографическое преимущество сейчас на стороне России, так как население страны более чем в три раза превышает население соседней республики.

По оценке издания, западные союзники Киева устали от затягивающегося боестолкновения, что свидетельствует о ситуации на международной арене не в пользу Украины.

До этого польский генерал назвал две главные ошибки ВСУ на фронте: промедление с контрнаступлением и отсутствие координации с западными партнерами. Сейчас, по его словам, Россия перешла к тактике полного уничтожения ВСУ. Немецкий генерал в то же время отметил, что ВС РФ готовятся зимой обрушить на противника все виды своего современного оружия. Положение Украины, как отметил военный, усугубляет грязь и снег. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков заявил, что ситуация на поле боя говорит о неизбежности победы России.