Армия Израиля ударила по военному штабу «Хезболлы» в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по инфраструктуре шиитской организации «Хезболла», базирующейся в Ливане. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Танки и истребитель ЦАХАЛ некоторое время назад атаковали террористическую инфраструктуру и военный штаб террористической организации «Хезболла» в Ливане. Кроме того, боевой вертолет ударил по отряду террористов, пытавшихся запустить противотанковые ракеты по израильской территории в районе Йифта», — говорится в сообщении.

По данным израильского оборонного ведомства, за последние часы с территории Ливана было произведено несколько запусков ракет по приграничным районам еврейского государства. В ЦАХАЛ подчеркнули, что именно по ведущим обстрелы боевикам и наносит удары армия Израиля.

8 декабря Израиль перехватил ракеты, выпущенные с территории Ливана и Сирии. По данным ЦАХАЛ, были идентифицированы два запуска из Сирии. Ракеты прилетели в пустырь. Кроме того, было обнаружено несколько запусков из Ливана в районы Штулы, Малкии и Зарита на севере Израиля.

Ранее Израиль ударил по оперативному центру «Хезболлы» в Ливане.