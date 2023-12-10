Власти Чехии разрешили более 150 своим гражданам присоединиться к Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает чешский портал Idnes.cz.

По данным журналистов, разрешения чехам предоставляли экс-президент Милош Земан, который покинул пост 8 марта 2023-го, и действующий лидер Чехии Петр Павел. Согласование прошли заявки от 151 мужчины и одной женщины, а всего с начала конфликта на Украине поступило 553 обращения.

Кроме того, отмечается, что Украину активно поддерживают гуманитарные организации Чехии. Они в частности содействовали поездкам медиков-добровольцев в зону СВО. Известно о трех летальных случаях на Украине среди чешских граждан.

Из-за решений президента Петра Павла политика заподозрили в нежелании беречь собственных людей. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что чешскому лидеру стоило бы, наоборот, запретить гражданам ехать воевать.

Ранее в Чехии предсказали судьбу украинских националистов через 20 лет.