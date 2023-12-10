Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки нанесли 99 артиллерийских ударов по гражданской инфраструктуре Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ночью артиллерия ВСУ выпустила по левому берегу Днепра 39 снарядов, а за предшествующий ей день зафиксировали 60 попаданий.

«Шестьдесят ударов было нанесено днем, и 39 «прилетов» произошло ночью. Удары ВСУ были нанесены по 12 мирным населенным пунктам области», — добавил источник.

Сейчас уточняются разрушения инфраструктуры.

9 декабря сообщалось, что Вооруженные силы Украины в ночь на 9 декабря выпустили из ствольной артиллерии по левобережью Херсонской области 43 снаряда, еще 53 удара были нанесены днем.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации. С 20 октября в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.