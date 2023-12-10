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Группировки в Ираке заявили, что операции против американцев продолжатся

Группировки в Ираке: операции против США продолжатся до их полного ухода

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AP

Группировки шиитов в Ираке заявили, что операции против США будут продолжаться до их полного ухода. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление «Исламского сопротивления в Ираке», в которое входят шиитские вооруженные формирования.

Отмечается, что в пятницу группировки Ирака провели 11 операций, выпустив по американским базам в Сирии и Ираке десятки ракет, а также используя беспилотники. В частности, по американской базе на месторождениях нефти в городе Эш-Шаддади в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии были выпущены четыре ракеты.

«Исламское сопротивление в Ираке» подтверждает продолжение своих джихадистских операций против оккупационных сил до тех пор, пока последний солдат не покинет нашу страну», — говорится в заявлении.

До этого в Госдепартаменте США сообщили, что Вашингтон осуждает обстрел посольства США в Ираке и призывает расследовать инцидент.

Ранее СМИ узнали о планах Европы нарушить ядерную сделку с Ираном.

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