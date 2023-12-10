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Французский корабль сбил два йеменских дрона над Красным морем

Французский фрегат сбил два БПЛА над Красным морем со стороны Йемена

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Depositphotos

Французский многоцелевой корабль сбил два беспилотника в небе над акваторией Красного моря со стороны Йемена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главный штаб Вооруженных сил Франции.

«<…> фрегат Languedoc ВМС Франции сбил два дрона, которые летели прямо на него со стороны побережья Йемена», — уточнили в сообщении.

Один БПЛА был сбили около 23:30 мск 9 декабря, второй — около 01:30 мск 10 декабря. Оба дрона удалось перехватить примерно в 110 км от берегов Йемена.

3 декабря беспилотники с территории Йемена атаковали эсминец ВМС США.

В конце ноября Центральное командование США (CENTCOM) заявило о попытке ракетной атаки по американскому боевому кораблю USS Mason с территории Йемена.

19 ноября йеменские повстанцы-хуситы захватили в Аденском заливе грузовое судно Galaxy Leader.

Ранее в Британии сообщили о взрыве в Красном море.

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