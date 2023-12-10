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В украинской армии заявили о готовности сдать позиции

Офицер ВСУ Грин счел, что придется сдать позиции из-за неудобства обороны

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Reuters

Украинской армии придется сдать некоторые территории и отступать на запад. Об этом заявил офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Арти Грин в интервью политическому обозревателю Юрию Романенко.

Он подчеркнул, что если у Украины действительно слишком мало сил и средств, а у России — достаточно, то придется оставить некоторые позиции. Среди них: плацдарм на левом берегу Черного Жеребца, на левом берегу Оскола. Грин обратил внимание, что такой маневр позволит «минимизировать потери».

«Тенденция действительно плохая», — отметил Грин.

При такой динамике на фронте, по словам офицера, солдатам ВСУ придется обороняться «все дальше и дальше на запад».

Накануне стало известно, что в украинской армии не учитывают возможности ограниченно годных призывников и направляют их в штурмовые подразделения. С таким заявлением выступил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

До этого стала известна одна из ключевых задач российской авиации в зоне СВО.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.

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Операция на Украине
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